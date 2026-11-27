Минобороны сообщило об ударах по предприятиям в Хмельницкой области и в Запорожье

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью беспилотниками нанесли удары по промышленному предприятию "Термопласт" в Хмельницкой области и предприятию по производству электротехнической продукции в Запорожье, заявило Минобороны.

"(Поражено - ИФ) промышленное предприятие "Термопласт" в населенном пункте Летичев Хмельницкой области, задействованное в производстве ударных БпЛА", - говорится в сообщении.

Также удар нанесен по заводу "МПКА-Украина" в городе Запорожье, который министерство назвало производителем и поставщиком электротехнической продукции для ВСУ.

Еще БПЛА ударили по логистическому центру в населенном пункте Белая Церковь Киевской области, "на площадях которого осуществлялось хранение компонентов для изготовления твердого ракетного топлива". В Запорожье был поражен объект транспортной инфраструктуры в городе Запорожье.

Также поражены четыре железнодорожных локомотива в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области, задействованные для перевозки вооружения и военной техники, сообщило ведомство.

Поражение нанесено электроподстанциям 330 кВ, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины в Кривом Роге и Житомире, сказано в сообщении. В Черном море юго-западнее Одессы был поражен сухогруз с военным имуществом для Украины.