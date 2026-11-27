Отключение электроэнергии в Салехарде нарушило работу городского аэропорта

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Сбой в городской системе электроснабжения Салехарда затронул работу аэропорта, самолету из Москвы пришлось уйти на запасной аэродром, сообщает пресс-служба авиакомпании "Ямал".

"По причине сбоя в городской энергосистеме город Салехард временно остался без электричества. Эта ситуация напрямую затронула и работу аэропорта окружной столицы. Главный закон авиации - безопасность людей. Поэтому прием и отправка самолетов на текущий момент приостановлены, а рейс YC 32 из Москвы произвел посадку на запасном аэродроме в Надыме", - говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Салехарда, до полудня задерживаются все рейсы на вылет.

Как сообщалось, ночью в Салехарде произошло отключение электроэнергии из-за аварии. Власти просили родителей оставить детей школьного и дошкольного возраста дома.

Пресс-служба "Россетей Тюмень" сообщила, что нарушение штатной работы энергообъектов спровоцировало обильное гололедообразование на линиях электропередачи.