В Брянской области в результате атак за сутки есть погибший и пострадавший

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что за сутки в регионе в результате атак погиб один человек и еще один был ранен.

"В результате удара вражеского дрона-камикадзе по поселку Белая Березка Трубчевского района погиб 51-летний мужчина, находившийся возле дома, - сообщил Ковальчук. - В Суземке местный житель подорвался на сброшенном с беспилотника взрывном устройстве. Мужчине оказана медицинская помощь".

В регионе за сутки нейтрализовали 157 БПЛА.