Правительство направило 12 регионам еще более 1,4 млрд рублей на мелиорацию

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Правительство направило 12 регионам дополнительно более 1,4 млрд рублей на мелиорацию земель. Об этом говорится в распоряжении от 26 ноября на сайте правительства.

"Средства поступят в Кабардино-Балкарию, Крым, Чувашию, Чечню, а также в Архангельскую, Иркутскую, Костромскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую, Тверскую и Ярославскую области", - говорится в пресс-релизе. Эти регионы заявили о необходимости дополнительного финансирования своих проектов мелиорации.

Это же распоряжение предусматривает направление еще около 200 млн рублей на проведение ремонтно-восстановительных работ на дамбах обвалования, пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае в 2026 году.