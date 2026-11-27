Матвиенко призвала изучить отраслевые льготы для отмены выработавших свой ресурс

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать, от каких выработавших свой ресурс отраслевых льгот можно отказаться в целях пополнения федерального бюджета.

"Нужно подключить институты правильные и сделать хорошую системную аналитику, что изжило себя, от чего можно отказаться. Может быть, правительство будет считать, что, наоборот, ту или иную отрасль надо поддержать, чтобы она активно развивалась. Но это должна быть такая вдумчивая аналитическая работа с предложениями. Независимо от ситуации доходную часть бюджета надо все время пополнять. И льготы - как один из источников, не единственный", - сказала Матвиенко на заседании СФ в пятницу при обсуждении бюджета на ближайшую трехлетку.

По ее словам, льготы принимались в разное время в зависимости от ситуации - "экономической, ковидной, иной".

"И они, наверное, были полезными и сработали. Но это не значит, что они должны быть вечными", - считает спикер СФ.

"Мы говорили с таможней по таможенным льготам: проанализируйте, сколько таможенных льгот уже устаревших, ненужных себя изжили, а может быть, какие-то новые нужны. Это правительство должно решать. Но от устаревших, нафталинных, никак не влияющих положительно на экономику, выработавших свой ресурс, конечно, надо отказываться", - сказала спикер СФ.

По ее мнению, "рынок есть рынок, работать должны в конкурентных условиях повышать производительность, эффективность, качество, а не расслабляться за счет льгот". "Всех надо держать в тонусе", - отметила Матвиенко.

Однако, подчеркнула она, "здесь нельзя шашку из ножен вынимать". "Здесь нужна вдумчивая спокойная аналитическая работа и поэтапное, постепенное принятие решений, чтобы не навредить, а наоборот, получить дополнительные источники", - сказала Матвиенко.

Она поручила вице-спикеру СФ Николаю Журавлеву, главе Комитета СФ по бюджету и финрынкам Анатолию Артамонову вместе со Счетной палатой РФ и Минфином продолжить аналитическую работу на эту тему.

При этом Матвиенко подчеркнула, что с новом бюджетном цикле "ни одно обязательство перед нашими гражданами не будет нарушено, они все будут исполнены".

В свою очередь Артамонов пообещал более внимательно изучить "раздел различных льгот, которых сегодня 30 процентов бюджета - это очень много".

"Я согласен здесь в этом плане с высказыванием одного из президентов Соединенных Штатов, который сказал, что нельзя добиться экономического процветания только налетами на государственную казну", - отметил глава бюджетного комитета СФ.