Хуснуллин 9 декабря расскажет сенаторам о развитии строительной отрасли и ЖКХ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации решил пригласить заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина на свое следующее заседание 9 декабря.

Как ожидается, вице-премьер в рамках "правительственного часа" выступит на тему "О подходах к актуализации Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года".

Сенаторы проголосовали за это предложение на заседании палаты в пятницу.