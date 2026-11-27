Госпошлина за подачу заявления в суд о комплексной санации должника составит 100 тыс. руб.

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Госпошлина при подаче заявления в суд о проведении в отношении предприятия-должника комплексной санации составит 100 тыс. рублей, соответствующие поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ одобрил Совет Федерации.

Кроме того, компании при подаче в суд заявления о реструктуризации долгов будут обязаны оплатить госпошлину в размере 100 тыс. рублей.

Изменения вносятся в статью 333.21 НК, которая определяет размер госпошлины при обращении в арбитражные суды и Верховный суд (ВС) РФ.

Изменения в НК РФ потребовались в связи с принятием летом изменений в закон о несостоятельности, которые расширили спектр реабилитационных инструментов. Эти изменения предусматривают создание механизма адресной внесудебной и комплексной судебной санации. Адресная позволяет до старта процедуры банкротства заключать соглашения о санации как с одним, так и с несколькими кредиторами и доступна всем должникам. Комплексная санация станет доступной исключительно крупным должникам с балансовой стоимостью активов от 1 млрд рублей, будет утверждаться судом и сможет распространяться на всех кредиторов, в том числе и на не согласных с условиями санации.

Закон также изменил правила судебной реструктуризации долгов. Ее инструментарий расширяется за счет возможности не только отсрочивать или рассрочивать погашение задолженности, но и проводить реорганизацию бизнеса, в том числе путем продажи части имущества.

Изначально планировалось, что правила о санации вступят в силу с 27 июля 2027 года, но сейчас планируется перенести этот срок на 1 января 2027 года.