Недобросовестным должникам не дадут дождаться истечения срока давности за счет рассрочки по налогам

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому время, пока у налогоплательщика действует отсрочка или рассрочка, не будет засчитываться в срок давности уголовного преследования по налоговым преступлениям, если в итоге выяснится, что он уклоняется от уплаты долга.

Документ (№44394-9) размещен в электронной базе данных парламента, поправки вносятся в Уголовный кодекс (УК) и Уголовно-процессуальный кодекс (УПК). Законопроект был внесен вместе с поправками в Налоговый кодекс (№44408-9), по которым налоговые органы при действующей отсрочке или рассрочке должны будут направлять материалы в следственные органы только в случае нарушения ее условий или неуплаты долга.

Сейчас срок давности по преступлениям, предусмотренным статьями 198-199.1 УК (уклонение от уплаты налогов физическим лицом и организацией, неисполнение обязанностей налогового агента), составляет два или шесть лет в зависимости от тяжести. Срок давности продолжает течь, пока должник пользуется отсрочкой или рассрочкой. Поэтому, как отмечается в пояснительной записке, после принятия поправок в НК (№44408-9), без приостановления срока давности государство может утратить возможность уголовного преследования должников, которые нарушат условия отсрочки или рассрочки.

"Течение сроков давности также приостанавливается на период предоставления отсрочки, рассрочки по уплате задолженности по налогам, сборам, страховым взносам в бюджеты бюджетной системы РФ, если лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьями 198 - 199.1 настоящего Кодекса, уклоняется от такой уплаты. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента поступления в следственный орган материалов, направленных налоговым органом в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - говорится в тексте законопроекта.

Сейчас УК предусматривает приостановление срока давности, только если лицо уклоняется от следствия или суда.

Как говорится в пояснительной записке со ссылкой на данные налоговых органов, из 2968 материалов, направленных в следственные органы в 2025 г., более 86% касались нарушений, совершенных более чем за два года до года назначения налоговой проверки, на сумму свыше 336,4 млрд руб. Аналогичная динамика наблюдалась в 2023-2024 гг.

"Положения законопроекта позволят предотвратить случаи злоупотребления со стороны недобросовестных налогоплательщиков - использование проектируемого института не для погашения задолженности перед бюджетной системой, а в целях затягивания сроков давности привлечения к уголовной ответственности и последующего прекращения уголовного преследования в связи с их истечением", - говорится в пояснительной записке.

Верховный суд в официальном отзыве указал, что возражений концептуального характера по законопроекту не имеет.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.