Президент РФ заявил о необходимости совершенствовать вооружение подлодок

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Стратегия и тактика боевых действий на море меняется, наряду со строительством новых подлодок различного типа необходимо совершенствовать их вооружение, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу.

"Мы видим, что стратегия и тактика боевых действий на море, в том числе и подводных сил, меняется. Поэтому наряду со строительством новых подводных лодок разного типа важно совершенствовать их вооружение и прежде всего планомерно улучшать тактико-технические характеристики высокоточного оружия большой дальности и противокорабельных ракет", - сказал Путин в пятницу на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ РФ.

По его словам, это позволит наращивать ударные возможности корабельной группировки для решения боевых задач в любом районе Мирового океана.