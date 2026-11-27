Россия будет системно наращивать боевой потенциал группировок подводного флота

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Россия будет и дальше системно наращивать боевой потенциал своего подводного флота, формировать мобильные соединения, способные действовать в меняющейся военно-политической обстановке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будем и дальше системно и последовательно наращивать боевой потенциал группировок подводного флота", - сказал Путин в пятницу на совещании в Северодвинске по вопросам развития группировки атомных подлодок ВМФ РФ.

Глава государства пообещал, что в рамках ВМФ будут формироваться "сбалансированные, оснащенные современным вооружением мобильные соединения, способные эффективно выполнять поставленные задачи в условиях динамично меняющейся военно-политической обстановки".