Пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и пять крейсеров проекта "Ясень-М" приняты в состав ВМФ за восемь лет

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В состав ВМФ за восемь лет приняты пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и пять крейсеров проекта "Ясень-М", сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что за последние годы было "многое сделано для укрепления боевых возможностей Военно-морских сил, в том числе и подводных сил".

"Так, за последние восемь лет в состав ВМФ принято пять стратегических атомных подводных ракетоносцев проекта "Борей-А" и пять многоцелевых подводных лодок проекта "Ясень-М", а также восемь дизель-электрических подводных лодок", - сказал Путин на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ РФ.

Он уточнил: "На этапах строительства сейчас находятся два стратегических подводных ракетоносца проекта "Борей-А" и пять многоцелевых подводных крейсеров проекта "Ясень-М". Кроме того, идет строительство четырех дизель-электрических подводных лодок".