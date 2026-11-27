Путин заявил, что РФ продолжит направлять на разные виды флота серьезные финансовые ресурсы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит финансирование различных видов флота, эти средства следует рационально использовать на приоритетных направлениях.

"Государство уже направило и будет продолжать направлять на разные флота серьезные финансовые ресурсы. Использовать их нужно рационально и концентрировать на приоритетных направлениях везде, где это возможно", - заявил Путин на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ РФ.

По его словам, нужно привлекать для кооперации высокотехнологичные компании среднего и малого бизнеса.