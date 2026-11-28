Над Калужской областью с вечера пятницы сбито 120 БПЛА

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - С вечера пятницы над пятью округами Калужской области уничтожено 120 беспилотников, сообщил глава региона Владислав Шапша.

"Вчера вечером и сегодня ночью над территорией Калужской области силами ПВО уничтожены 120 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Малоярославецкого, Сухиничского муниципальных округов", - написал Шапша в своем канале в Мах.

По предварительной информации, на окраине Калуги в результате падения обломков БПЛА частично повреждена кровля и остекление дачного дома, уточнил губернатор.

Он добавил, что пострадавших нет, на местах работают оперативные группы.