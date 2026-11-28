В России зарегистрировано около 30 решений в сфере ИИ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Порядка 30 программных решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) зарегистрировано в российских исследовательских центрах, разработки уже используются в компаниях, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"У нас есть исследовательские центры искусственного интеллекта. Они зарегистрировали большое количество, уже около 30 различных программных решений в области генеративного искусственного интеллекта, больших языковых моделей, узкого искусственного интеллекта и много чего другого", - сказал он, выступая в субботу на форуме "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).

По его словам, разработки передаются в отрасль и уже применяются в различных компаниях и бизнес-решениях.

Кроме того, вице-премьер отметил, что у России есть опыт международной работы в части технологии искусственного интеллекта.