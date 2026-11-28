Минобороны РФ заявило об ударах по энергетическим и топливным объектам Украины

Также поражены аэродромы и места сборка БПЛА

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по связанным с ВСУ энергетическим и топливным объектам Украины, аэродромам и местам сборки и запуска дронов, заявило в субботу Минобороны РФ.

Цели поражены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

"Нанесено поражение объектам энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, военным аэродромам", - говорится в сообщении Минобороны.

По его данным, ударам в течение суток подверглись позиции украинских войск в 156 районах.