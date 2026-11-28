Два человека погибли в Запорожской области в результате атаки дрона

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Медсестра и водитель погибли, еще двое получили ранения в Васильевке (Запорожская область) вследствие атаки дрона по служебной машине больницы, сообщили в Минздраве региона в субботу.

"Беспилотник атаковал служебный автомобиль Васильевской центральной районной больницы. В результате удара погибли медицинская сестра и водитель. Еще двое получили ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении в канале ведомства в Max.

Отмечается, что среди пострадавших - главный врач больницы Николай Лысенко. Всем раненным оказана необходимая медицинская помощь.