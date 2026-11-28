ВС РФ нанесли удары по электроподстанции в Киеве и теплоэлектроцентрали в Киевской области

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в субботу днем нанесли удары беспилотниками по электроподстанции в Киеве и теплоэлектроцентрали в Киевской области, заявило Минобороны РФ.

"В результате ударов поражены электроподстанция "Нивки" 330 кВ в городе Киеве и теплоэлектроцентраль "Белоцерковская" в Киевской области, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины", - говорится в заявлении ведомства.