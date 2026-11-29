Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 ноября

В сторону Московского региона летели 542 БПЛА, танкер подорвался на мине в Ормузском проливе, пожар на складе мебели в Химках

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- С вечера субботы в сторону Московского региона летело 542 БПЛА, на подлете к столице сбито 105 беспилотников. Приостанавливали работу столичные аэропорты Внуково и Шереметьево.

- ВМС Ирана заявили о подрыве танкера на мине к востоку от Ормузского пролива. Уточняется, что после взрыва на судне начался пожар. Кроме того, иранские военные утверждают, что сбили американский разведывательный дрон.

- Йеменские хуситы заявили об очередных ударах по Саудовской Аравии. Атаке подвергся аэропорт им. короля Халида в Эр-Рияде, также были выведены из строя две радиолокационные станции в городах Абха и Хамис-Мушайт, сообщил представитель группировки Яхья Сари.

- В подмосковных Химках загорелся склад с мебелью. Пожар локализован на почти 11 тыс. кв. м, к борьбе с огнем привлечен 91 спасатель, задействовано 42 единицы техники.

- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил председателю партии "Яшар" Гади Айзенкоту по очереди занимать пост премьера. Предложение прозвучало на фоне сообщений об успешных переговорах Айзенкота о формировании коалиции без Нетаньяху и его партии "Ликуд".