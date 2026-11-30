Глава МИД РФ раскритиковал позицию ЕС по участию в переговорах по Украине

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение тем, что Евросоюз хочет участвовать в переговорах по Украине, одновременно стремясь исключить Россию из процесса формирования системы безопасности в регионе.

"Примечательно, что в ЕС продолжают настаивать на исключении России из процессов формирования системы региональной безопасности", - написал Лавров в статье для газеты "Ведомости".

"И эти люди рвутся за стол переговоров? Лучше бы занялись своими внутренними проблемами", - добавил министр.

Он отметил, что по мнению главы евродипломатии Каи Каллас, "европейская архитектура безопасности" уже существует: это НАТО и ЕС, и задача в том, чтобы интегрировать в эту "архитектуру" Украину, а также не допустить учёта интересов российской стороны".

Лавров также обратил внимание на слова главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля, который сказал: "Мы должны признать, что в Европе будут мир и стабильность только против России, а не с Россией", - процитировал Лавров главу МИД ФРГ.