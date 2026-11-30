Лавров заявил о готовности России принять представителей Европы в Москве

Чем раньше в Европе осознают, что РФ должна обеспечить свою безопасность на западных рубежах, тем будет лучше

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - РФ готова принять европейских представителей в Москве для консультаций по их позиции в вопросе украинского урегулирования, не отказывается от диалога с Европой, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"С учётом всех упомянутых факторов мы и хотим внести ясность в вопрос о том, с какими позициями на этот раз европейцы просятся на переговоры, извлекли ли они уроки из вреда своей украинской политики последних десятилетий. Готовы принять их представителей в Москве для консультаций", - говорится в статье Лаврова для газеты "Ведомости".

Министр подчеркнул, что Москва не отказывается от диалога как от "базового элемента дипломатии". "Но он должен быть профессиональным, нацеленным на устойчивое урегулирование украинской ситуации путём искоренения первопричин кризиса. Безопасность России на западных рубежах, права русских и русскоязычных людей должны быть надёжно обеспечены, а угроза, исходящая от киевского режима и его западных кураторов, устранена", - продолжил он.

По мнению Лаврова, чем раньше в Европе осознают, что РФ должна обеспечить свою безопасность на западных рубежах, тем будет лучше.