Лавров призвал соблюдать права человека при урегулировании на Украине

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Требования Устава ООН по соблюдению прав человека не могут быть предметом торга при урегулировании ситуации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Россия настаивает на неукоснительном соблюдении статьи 1 Устава ООН, которая требует от всех уважать права человека и основные свободы без различия расы, пола, языка и религии", - говорится в статье Лаврова для газеты "Ведомости".

Вместе с тем, как отметил Лавров, когда Россия обращает внимание на "неприемлемость запрета русского языка и УПЦ", она получает ответ, что "когда будет комплексное урегулирование, учтём и этот аспект "в пакете". "Но требования Устава ООН не могут быть предметом торга, они должны безусловно, без всяких увязок выполняться. И те, кто пестует киевский режим, обязаны это обеспечить", - подчеркнул министр.