Европа должна определиться с позицией по Украине и объяснить свои цели

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Европейцам, чтобы стать участниками переговоров по Украине, нужно определиться с позицией и объяснить свои цели, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сейчас европейцы настойчиво просятся за стол переговоров, пытаются заскочить "в последний вагон уходящего поезда". Но для этого им нужно определиться с позицией, объяснить - какие цели они перед собой ставят", - написал Лавров в статье для газеты "Ведомости".

По словам главы МИД РФ, если речь идет о продолжении публично декларируемого европейской стороной курса на "безоглядную поддержку" Киева, а также "подрыв" переговорного процесса, начавшегося по инициативе администрации президента США Дональда Трампа, то "такая "мегафонная дипломатия" свидетельствует лишь о том, что европейцы хотят и далее повышать ставки в конфликте".