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"Ъ" сообщил о нехватке 772 млрд руб. на развитие Московского транспортного узла до 2023 года

Сергей Собянин обратился к профильному вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой о финансировании

"Ъ" сообщил о нехватке 772 млрд руб. на развитие Московского транспортного узла до 2023 года
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Московские власти оценивают обеспечение проекта развития Московского транспортного узла (МТУ) средствами лишь в 17%, пишет в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией вокруг проекта.

По словам собеседника издания, 17 сентября мэр Москвы Сергей Собянин обратился к профильному вице-премьеру Максиму Акимову с письмом, в котором сообщил, что из 931 млрд рублей, необходимых на Московский центральный диаметр, финансированием обеспечены лишь 159,5 млрд рублей. В частности, в письме говорится, что 53,1 млрд рублей заложены в бюджете РФ на 2019-2021 годы, 65,1 млрд рублей - в бюджете Москвы, еще 41,3 млрд рублей обеспечивает ОАО "РЖД". По данным источника, требуется еще 771,6 млрд рублей до 2023 года, или 154,3 млрд рублей ежегодно, в связи с чем Собянин попросил Акимова предусмотреть финансирование проекта.

В мэрии Москвы "Коммерсанту" не стали комментировать ситуацию. Как сообщили "Ъ" в аппарате Акимова, развитие МТУ включено в федеральный план развития магистральной инфраструктуры. Там пояснили, что объем финансирования проекта сейчас обсуждается с московскими властями, а также с ОАО "РЖД", Минфином РФ и Минтрансом РФ.

Между тем в материалах "РЖД", которые оказались в распоряжении "Ъ", говорится, что финансирование МТУ закреплено в объеме 145,9 млрд рублей в 2019-2022 годах, при этом требуются дополнительные 197,6 млрд рублей с пиком инвестиций в 2023-2024 годах. Между тем в проекте программы развития "РЖД" до 2025 года на развитие МТУ в 2019-2025 годах предусмотрено 306 млрд рублей, на создание Московского центрального диаметра - еще 110 млрд рублей, на улучшение облика пассажирской инфраструктуры МТУ - 18,4 млрд рублей. Средства Москвы в материалах указаны в объеме 57,9 млрд рублей. В "РЖД" подтвердили обсуждение финансирования МТУ.

Еще один источник "Ъ", знакомый с другим письмом в адрес Акимова, сообщил о просьбе нескольких глав регионов Центрального федерального округа выделять ОАО "РЖД" ежегодно около 50 млрд рублей напрямую на развитие железнодорожной инфраструктуры регионов. Собянин, по данным собеседника издания, фигурирует среди подписантов письма. По данным источника, предложение поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Теги: Москва, Московский транспортный узел

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