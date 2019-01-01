Собянин пообещал разобраться с причинами инцидента в Парке Горького

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разобрать в причинах поломки пешеходного перехода в Парке Горького в новогоднюю ночь, в результате чего пострадали несколько человек.

"Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся", - написал Сергей Собянин на своей странице в Twitter в ночь на вторник.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате обрушения конструкции деревянного моста в Парке Горького госпитализированы десять человек.

По сообщению пресс-службы парка, за медпомощью в результате инцидента обратилось 13 человек, тяжелых пострадавших нет.