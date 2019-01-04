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МЧС: пострадавшие при взрыве газа в доме в Магнитогорске получат материальную помощь из резервного фонда правительства РФ

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске получат адресную материальную помощь из резервного фонда правительства РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС.

"В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31.12.2018 года МЧС России подготовило и согласовало с рядом федеральных министерств: Минфином, Минздравом, Минтрудом, МИДом, а так же Правительством Челябинской области, проект распоряжения Правительства РФ о выделении средств для оказания помощи гражданам в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске",- сказали в ведомстве.

Источником финансирования расходов, связанных с ликвидацией последствий трагедии, определен резервный фонд правительства РФ, добавили там.

Из фонда будут выделены средства: членам семей на каждого погибшего/умершего в равных долях каждому члену семьи, на выплату единовременного пособия гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью, на выплату финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости, на выплату единовременной материальной помощи гражданам, чьи условия жизни были нарушены в результате ЧС, рассказали в МЧС.

"Кроме того, дополнительно будут предприняты меры по выделению средств на приобретение жилья гражданам, его утратившим",- отметили в пресс-службе.

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