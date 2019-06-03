Одного из фигурантов дела полковника Захарченко заподозрили в фальсификации улик

Его обвиняют в том, что он переписал на себя недвижимость проходящего по делу сотрудника ФСБ

Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В отношении Ивана Кожевникова, который проходит по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, возбудили уголовное дело о фальсификации доказательств. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Генпрокуратуре России.

Дело завели по материалам, которые надзорное ведомство получило, когда Гагаринский суд Москвы рассматривал иск об обращении в доход государства имущества еще одного фигуранта дела - сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, а также других лиц, подконтрольных Захарченко.

Суд установил, что "по просьбе Сенина на имя Кожевникова было зарегистрировано значительное количество объектов недвижимости, в связи с чем он был привлечен в качестве соответчика", говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Однако Кожевников решил доказать суду, что имел возможность купить всю эту недвижимость. Для этого он предоставил суду документы с ложными сведениями "о наличии у него крупных денежных средств", утверждают в надзорном ведомстве.

Суд в марте 2019 года признал доказательства Кожевникова недостоверными и полностью удовлетворил иск о взыскании имущества. Он обратил в доход государства имущество и активы Сенина почти на 400 млн рублей. Среди этого имущества было 28 объектов недвижимости в Москве и Подмосковье и пять дорогих машин.

Теперь дело Кожевникова расследуют в управлении Следственного комитета по Москве.

Бывшему врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко вменяется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия. Пресненский суд Москвы рассматривает его дело с августа 2018 года. Подсудимый вину не признает. В середине мая на прениях сторон гособвинитель потребовал для него 15,5 года колонии строгого режима и назначить ему штраф в 494 млн рублей.

Захарченко задержали в сентябре 2016 года. При обыске в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.