Поиск

Правление кооператива "Озеро" возглавил бывший начальник дирекции РЖД

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Председателем правления дачного потребительского кооператива "Озеро" (поселок Соловьевка Приозерского района Ленинградской области) стал Виталий Вотолевский, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Он сменил Александра Антонова.

Вотолевский - выпускник Ленинградского института авиационного приборостроения, возглавлял ЗАО "Желдорипотека", ОАО "Росжелдорпроект", был советником губернатора Санкт-Петербурга по вопросам инвестиций в строительство. С марта 2015 года по март 2019 года он руководил дирекцией железнодорожных вокзалов РЖД.

Кооператив "Озеро", созданный в 1996 году, стал известен благодаря своим учредителям, многие из которых сделали успешную карьеру. Согласно данным "СПАРКа", по состоянию на 2002 год среди них были Владимир Якунин (на тот момент был первым замминистра путей сообщения, вскоре стал главой РЖД), совладелец банка "Россия" Николай Шамалов, глава дирекции единого заказчика-застройщика Росздрава Вадим Можаев, Владимир Смирнов (несколько лет руководил "Техснабэкспортом"), сам Вотолевский и другие.

Озеро Владимир Якунин РЖД Николай Шамалов Владимир Смирнов

Новости по теме

Новости

В Минтруда не видят рисков ущемления прав в законопроекте о детских пособиях

В Госдуме предложили сажать на пять лет за кражу данных банковских клиентов

Греф обещал отменить комиссии за "банковский роуминг" в 2020 году

Греф обещал отменить комиссии за "банковский роуминг" в 2020 году
Умершие знаменитости

Умер космонавт Алексей Леонов, первым в истории вышедший в открытый космос

Умер космонавт Алексей Леонов, первым в истории вышедший в открытый космос

Суд отказал в аресте имущества Навального и других организаторов оппозиционных акций

Суд отказал в аресте имущества Навального и других организаторов оппозиционных акций

"Победа" потребует с аэропорта в Екатеринбурге компенсацию из-за ЧП с Ан-12

Врачи не будут передавать в МВД результаты теста на наркотики кандидатов в водители

Скворцова не давала указаний не брать на работу увольняющихся из Центра Блохина

Скворцова не давала указаний не брать на работу увольняющихся из Центра Блохина

Задержанный житель Саратова признался в убийстве 9-летней девочки

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Защита попросила Генпрокуратуру передать "дело Голунова" в ФСБ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');