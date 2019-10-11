Правление кооператива "Озеро" возглавил бывший начальник дирекции РЖД

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Председателем правления дачного потребительского кооператива "Озеро" (поселок Соловьевка Приозерского района Ленинградской области) стал Виталий Вотолевский, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Он сменил Александра Антонова.

Вотолевский - выпускник Ленинградского института авиационного приборостроения, возглавлял ЗАО "Желдорипотека", ОАО "Росжелдорпроект", был советником губернатора Санкт-Петербурга по вопросам инвестиций в строительство. С марта 2015 года по март 2019 года он руководил дирекцией железнодорожных вокзалов РЖД.

Кооператив "Озеро", созданный в 1996 году, стал известен благодаря своим учредителям, многие из которых сделали успешную карьеру. Согласно данным "СПАРКа", по состоянию на 2002 год среди них были Владимир Якунин (на тот момент был первым замминистра путей сообщения, вскоре стал главой РЖД), совладелец банка "Россия" Николай Шамалов, глава дирекции единого заказчика-застройщика Росздрава Вадим Можаев, Владимир Смирнов (несколько лет руководил "Техснабэкспортом"), сам Вотолевский и другие.