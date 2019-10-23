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Alibaba и ее российские партнеры создадут еще одно финансовое СП

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Mail.ru Group, ПАО "Мегафон", холдинг USM, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и входящая в Alibaba Group платежная система Alipay создадут СП в области финансовых услуг, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Стороны подписали рамочное соглашение, по условиям которого доля USM в СП составит 51,05%, Alipay - 30%, РФПИ - 7%, "Мегафона" - 6%, Mail.ru Group - 5,95%.

USM вносит в СП банк "Раунд", Mail.ru Group - долю в системе платежей "Инплат Технологии" (на конец 2018 года Mail.ru Group принадлежало 17,76% в кипрской Inplat Holdings Limited, которой косвенно принадлежат 50% "Инплат Технологий").

По данным издания, соглашение было подписано 8 октября. На следующий день Mail.ru Group официально объявила о планах создать СП в сфере электронных платежей совместно с Alipay, USM, РФПИ и "Мегафоном". Mail.ru Group получит в этом проекте 40% - за счет передачи в него активов "Деньги.Mail.ru" и VK Pay.

По словам источников "Коммерсанта", еще 35% в СП в сфере электронных платежей получит финансовое СП, 20% получит AliPay, 5% - РФПИ.

В USM, Alipay, РФПИ, "Мегафоне" и Mail.ru Group отказались от комментариев газете.

Оба СП создаются для обработки платежей и создания сервисов под Aliexpress Russia - совместного предприятия в области электронной коммерции в РФ и СНГ. Сделка по созданию Aliexpress Russia была закрыта 9 октября.

Сейчас доли в AliExpress Russia распределяются следующим образом: у Alibaba Group - 55,7%, у "Мегафона" - 24,3%, у Mail.ru Group - 15%, у РФПИ - 5%. После реализации опциона РФПИ может нарастить долю в СП до 12,9%, выкупив 7,9% у Alibaba Group. В будущем РФПИ может заключить опционное соглашение на покупку до 4% акций СП у "Мегафона".

Этим совместным предприятием будут управлять два генеральных содиректора - глава AliExpress в РФ Лю Вэй и первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.

Гендиректора финансового СП номинирует USM, отметили источники издания.

Alibaba Alipay Мегафон РФПИ Mail.ru Group

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