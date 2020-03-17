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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

Любовь Соболь решила пойти на выборы в Госдуму

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь объявила, что выдвинется на выборы в Госдуму по Центральному избирательному округу Москвы.

Протесты в Москве

В видеообращении она связала свое выдвижение с принятием закона о поправках в Конституцию, который даст президенту Владимиру Путину право снова участвовать в президентских выборах. Поскольку Госдума, где большинство составляют единороссы, поддержала президентские поправки, Соболь призвала голосовать на всех выборах против "Единой России" и поддержать ее выдвижение.

Сейчас Центральный избирательный округ Москвы в Думе представляет единоросс Николай Гончар.

Летом 2019 года Соболь участвовала в избирательной кампании на выборах в Мосгордуму.

В регистрации ей отказали, так как в собранных в ее поддержку подписях избирателей проверяющие нашли слишком много недействительных. В Мосгоризбиркоме отмечали, что в ее листах оказались подписи умерших, которым приписали другой год рождения. Соболь предположила, что эти подписи оставили люди, которые приходили с фальшивыми паспортами. В связи с отказом в регистрации Соболь около месяца держала голодовку. После отказа в регистрации она пыталась объявить сидячую забастовку в Мосгоризбиркоме, но оттуда ее вынесли вместе с диваном.

В акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля, 3 августа и 10 августа Соболь не участвовала из-за задержаний, обысков и судов. Ей назначили несколько штрафов в 300 000 рублей за призывы к незаконным мероприятиям, а также ряд московских предприятий отсудили у нее компенсации за убытки, которые они понесли из-за перекрытий в центре города в эти дни.

ФБК Любовь Соболь Госдума Мосгордума

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