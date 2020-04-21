Минпромторг сформировал свой список из 246 системообразующих компаний

На этой неделе его значительно расширят

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг сформировал свой отраслевой список системообразующих компаний из 246 организаций по 15 отраслям, но он будет еще значительно расширяться на текущей неделе, сообщила пресс-служба министерства.

В перечне Минпромторга, опубликованном на сайте министерства, пока компании из 15 отраслей (они были одобрены на правкомиссии 17 апреля), для каждой отрасли прописаны свои критерии попадания в список системообразующих. В министерстве отметили, что список будет дополняться, в том числе и по отраслям. Пока в нем, например, нет предприятий торговли или металлургии, поэтому, число организаций вырастет еще существенно.

Отраслевые критерии отнесения к системообразующим следующие: автомобильная промышленность - вошло 12 компаний (выручка от 20 млрд руб., численность от 1 тыс. человек), авиационная промышленность - 7 компаний (выручка от 10 млрд руб., численность от 1 тыс. человек), радиоэлектронная промышленность - 10 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 1 тыс. человек), станкостроение - 9 компаний (выручка от 1,3 млрд руб., численность от 250 человек), нефтегазовое машиностроение - 21 компания (выручка от 2 млрд руб., численность от 250 человек), судостроение - 9 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 2 тыс. человек), энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность - 21 компания (выручка от 2 млрд руб., численность от 250 человек), тяжелое машиностроение - 8 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 250 человек), лесопромышленный комплекс - 29 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 500 человек), легкая промышленность - 25 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 200 человек), химическая промышленность - 39 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 1 тыс. человек), железнодорожное машиностроение - 9 компаний (выручка от 7 млрд руб., численность от 1,75 тыс. человек), промышленность социально значимых товаров - 27 компаний (выручка от 0,5 млрд руб., численность от 50 человек), промышленность обычных вооружений - 12 компаний (выручка от 1 млрд руб., численность от 250 человек), промышленность боеприпасов и спецхимии - 8 компаний (выручка от 1 млрд руб., численность от 250 человек).

"Данные отрасли будут дополняться новыми предприятиями, которые будут соответствовать установленным критериям. Также, на этой неделе будет утвержден перечень системообразующих организаций по следующим отраслям промышленности: фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, металлургия, сельскохозяйственное машиностроение, специализированное машиностроение, машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности, промышленность строительных материалов (изделий) и строительных конструкций, производство изделий народных художественных промыслов, оптовая и розничная торговля, мебельная промышленность", - говорится в сообщении Минпромторга.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг предложил отказаться от единого перечня системообразующих предприятий (20 марта правкомиссия в него включила 646 предприятий, но затем правительство решило пересмотреть список исходя из новых отраслевых критериев). Первый вице-премьер России Андрей Белоусов, возглавляющий правкомиссию по повышению устойчивости развития российской экономики, пояснял, что работа будет вестись по "динамичным" отраслевым спискам, которые будут находиться в зоне ответственности профильных министерств.

Правительственная комиссия на заседании 17 апреля одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий, в него уже вошли 489 предприятий, предложенных Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхозом.

На следующем заседании правкомиссии 24 апреля будет рассмотрены еще четыре отраслевых перечня - от Минтранса, Минстроя, Минфина, Минздрава.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетинков в пятницу сообщил, что общее число системообразующих компаний по всем отраслевым перечням может составить 1-1,1 тыс. предприятий. Минэнерго в пятницу сообщило, что уже сформировало список системообразующих предприятий в сфере топливно-энергетического комплекса, в него вошли 97 организаций.