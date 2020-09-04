Концерн, связанный с Игорем Ротенбергом, решил внедрять "национальные системы платности"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Концерн "Национальные телематические системы" (НТС) подписал с подведомственным Минтрансу НИИ транспортного планирования (ФАУ "РосдорНИИ") меморандум о сотрудничестве в сфере совместного развития умной транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба НТС.

В первую очередь, стороны будут сотрудничать при построении интеллектуальных транспортных систем (ИТС агломераций) в России, для чего "потребуется объединение знаний в области транспортного моделирования и прогнозирования, будет необходима методологическая поддержка, а также привлечение дополнительных компетенций по техническому проектированию и внедрению ИТС".

"Также стороны намерены сотрудничать в международных проектах в области ИТС, разработке и внедрении национальных систем платности и других зарубежных проектах, где востребована российская экспертиза, технические наработки и опыт", - говорится в пресс-релизе.

Другое направление кооперации сторон - создание единой национальной экосистемы беспилотного и высокоавтоматизированного транспорта, что включает в себя проработку изменений в законодательство, формирование единых национальных стандартов, строительство полигонов для тестирования и сертификации новых технологичных компонентов от производителей.

Гендиректор входящего в НТС ООО "Софт-Телематика" Дмитрий Казаринов через пресс-службу отметил, что альянс даст возможность компании "усилить позиции на рынке интеллектуальных транспортных систем как в России, так и за рубежом".

"В частности, мы видим большой потенциал в создании новых решений подключенных автомобилей как к транспортной инфраструктуре, так и в сфере обмена информации между участниками дорожного движения. Много предстоит сделать и в направлении стандартизации беспилотного транспорта, где остро стоит вопрос нормативного регулирования, а также испытаний и сертификации узлов для самоуправляемых автомобилей", - скзаал он.

Директор по развитию ИТС РосдорНИИ Екатерина Брязгина отмечает, что "у концерна НТС большой опыт создания ИТС".

"Наш альянс позволит усовершенствовать подходы к строительству умной дорожной инфраструктуры, даст импульс работам по тестированию беспилотного транспорта, позволит продвинуться в решении проблем испытаний и стандартизации критически важных для безопасности элементов автономных машин. Кроме того, объединение усилий на международном рынке усилит интерес к российским технологиям в области ИТС, что откроет перед РосдорНИИ новые возможности. Институт сможет предлагать свои разработки не только в России, но и в странах Латинской Америки, Азии и других регионах мира", - заявила она через пресс-службу.

Концерн НТС создан в 2015 году. Он работает на рынке телематических услуг России, СНГ, Азии и Латинской Америки. Приоритетными направлениями его работы являются интеллектуальные транспортные системы, решения для платных дорог, инфраструктура умных городов, платформа мультимодальных грузоперевозок, решения в области интернета вещей и беспилотного транспорта.

ФАУ "РосдорНИИ", созданный в 1959 г, является ведущей организацией по разработке и научному сопровождению федеральных целевых и региональных дорожных программ в РФ. Подведомственный Минтрансу РФ, институт разрабатывает отраслевые нормативно-технические документы, ведет поисковые и прикладные НИОКР.

По данным "СПАРК-Интерфакс", совладельцами ООО "НТС" являются Андрей Шипелов (45%) и Алексей Нащекин (10%). Оставшиеся 45% ранее принадлежали Игорю Ротенбергу, но в конце июля текущего года перешли под контроль ООО "ДФА-Капитал" Дмитрия Афанасенко. Последний до июля возглавлял ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга, а также ранее входил в совет директоров подконтрольного Аркадию Ротенбергу ПАО "Мостотрест".

Игорь Ротенберг и Шипелов также являются совладельцами оператора госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам "Платон" (ООО "РТ-Инвест транспортные системы", РТИТС); по данным "СПАРК-Интерфакс", их доли составляют 23,5% и 19%, соответственно.

В конце мая концерн НТС объявил о создании совместного предприятия для развития интеллектуальных транспортных систем в России с ПАО "Ростелеком". СП будет работать под брендом "Ростелематика", совокупные инвестиции в него стороны не раскрывают. НТС владеет 51% капитала совместного предприятия через единолично контролируемое ООО "НТС Интерэшнл", остальные 49% принадлежат единолично контролируемому "Ростелекомом" АО "Вестелком".

В конце января сообщалось, что 100%-ная "дочка" НТС - ООО "Казань-Телематика" - стала победителем конкурса на создание за 5,1 млрд рублей инфраструктуры для системы безбарьерной системы оплаты проезда "свободный поток" на строящейся в Подмосковье Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Соответствующий конкурс проводило ООО "Единый оператор ЦКАД". По данным ЕГРЮЛ, содержащимся в "СПАРК-Интерфакс", эта компания на 99% принадлежит госкомпании "Автодор" через подконтрольное ООО "Автодор-Инфраинвест", на 1% - РТИТСу.

В качестве стратегических партнеров по контракту ООО "Казань-Телематика" заявила ООО "Софт-Телематика" (на 75% принадлежит НТС), ООО "Рутолл" (в равных долях принадлежит НТС и на 100% принадлежавшему ранее Игорю Ротенбергу ООО "Глосав", которое с июля, как и НТС, перешло под контроль ООО "ДФА-Капитал"), ООО "Технологии распознавания" и ООО "ТрансТелеКом" (100%-ная "дочка" ОАО "РЖД").