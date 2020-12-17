Путин заявил, что при регулировании цен не нужно "перегибать палку"

Президент ждет эффекта от принятых мер в данной сфере уже в ближайшее время

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что при регулировании ситуации с ценами на продукты главное - не перегнуть палку с административными мерами.

"Правительство отреагировало. Здесь главное, чтобы не перегнули палку, чтобы не пережали с административными мерами. Надо было своевременно это делать, более рыночными методами. Просто вывозные таможенные пошлины надо было скорректировать - вот и все", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

Он рассчитывает, что эффект от принятых мер по стабилизации цен произойдет уже скоро. "Надеюсь, что эта реакция будет в течение ближайших нескольких дней, нескольких недель это уже точно", - отметил он.

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