Тело биолога с мировым именем нашли в одном из дворов Петербурга

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Тело известного ученого-биолога Александра Каганского нашли под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Петербурга.

Как сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник, накануне днем во дворе 16-этажного дома на улице Замшина обнаружили тело мужчины в нижнем белье. Как было установлено позднее, он выпал с 14-го этажа.

По информации источника, имя погибшего - Александр Каганский, ему было 45 лет. Он находился в гостях у знакомого. По предварительным данным, незадолго до трагедии между мужчинами возник конфликт, который хозяин квартиры отрицает и заявляет, что приятель совершил суицид.

Официальной информацией по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщают местные СМИ, погибший Александр Каганский был биологом с мировым именем. Он работал в лабораториях Петербурга, Вашингтона, Эдинбурна, возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного Федерального университета во Владивостоке. Наряду с прочими исследованиями Каганский занимался поиском лекарства от рака.