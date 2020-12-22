В СК Петербурга не исключили версию самоубийства биолога Каганского

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге следствие не нашло доказательств причастности 45-летнего жителя дома на улице Замшина к гибели биолога Александра Каганского. Среди версий случившегося не исключается суицид, сообщили в Следственном комитете.

О гибели Каганского стало известно 20 декабря. Его имя СК не называет.

Тело мужчины 1975 года рождения 19 декабря нашли во дворе дома на улице Замшина. По данным следствия, он погиб от травм, полученных при падении с большой высоты. Источник "Интерфакса" сообщал, что это Каганский, что он выпал с 14-го этажа и что хозяин квартиры, приятель ученого, утверждал, что это был суицид.

Ранее сообщалось, что хозяина квартиры задержали. 22 декабря в СК заявили, что причастность задержанного к гибели человека не установлена.

Следователи допросили знакомых и родственников погибшего и назначили ряд экспертиз, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

21 декабря Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) опубликовал некролог с сообщением о трагической гибели Каганского 19 декабря.

Каганский был профессором, директором центра геномной и регенеративной медицины школы биомедицины ДВФУ, кандидатом биологических наук. СМИ называли Каганского биологом с мировым именем. Он работал в лабораториях Петербурга, Вашингтона, Эдинбурга.

В 2012 году Каганский начал сотрудничать в ДВФУ, запустив в школе биомедицины научно-образовательный проект по регенеративной медицине и противораковой терапии. Будучи директором центра геномной и регенеративной медицины, он проводил исследования биоинженерных клеточных систем для создания лекарств и развития новых методов диагностики и лечения социально значимых заболеваний, включая онкологические.