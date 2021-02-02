Курсант кадетского корпуса выпрыгнул из окна в Красноярском крае

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Воспитанник Железногорского кадетского корпуса в Красноярском крае сломал позвоночник при падении из окна, причины происшествия выясняются, сообщил во вторник "Интерфаксу" директор учреждения Владимир Войнов.

"Мы не понимаем, почему так произошло - ночью выпрыгнул из окна. Парень - 17 лет, спокойный, общался со сверстниками, педагогами, никаких отклонений в поведении и в состоянии здоровья нет. Учился на "4" и "5". Выясняем сейчас все обстоятельства происшествия. У него компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника. Все время был в сознании, сам позвал на помощь, увезли на "скорой", - сказал Войнов.

По его данным, пострадавший приехал учиться в кадетский корпус из поселка Черемшанка Курагинского района края. Его родители сейчас едут в Железногорск.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили журналистам о проверке по факту происшествия. "Прокурором ЗАТО "Город Железногорск" организована проверка. Проводится проверка исполнения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и законодательства об образовании, гарантирующего учащимся безопасные условия обучения", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что сейчас пострадавший находится в больнице.