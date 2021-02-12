В Техасе шесть человек погибли после столкновения 133 машин

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере шесть человек стали жертвами аварии с участием 133 машин в американском штате Техас, сообщает телеканал NBC.

Еще 65 пострадавших проходят лечение в местных больницах. Из них 36 человек были доставлены в больницы на машинах скорой помощи. На месте происшествия было задействовано 13 машин скорой помощи.

Крупная автокатастрофа произошла в четверг утром на автомагистрали между штатами. Есть предположения, что причиной аварии стал лед.

Техасский департамент транспорта выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших в аварии.