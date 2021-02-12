Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:22Заразились
на 12.02В России 4 042 837+15 089В мире 107 780 490+439 808

В Техасе шесть человек погибли после столкновения 133 машин

В Техасе шесть человек погибли после столкновения 133 машин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере шесть человек стали жертвами аварии с участием 133 машин в американском штате Техас, сообщает телеканал NBC.

Еще 65 пострадавших проходят лечение в местных больницах. Из них 36 человек были доставлены в больницы на машинах скорой помощи. На месте происшествия было задействовано 13 машин скорой помощи.

Крупная автокатастрофа произошла в четверг утром на автомагистрали между штатами. Есть предположения, что причиной аварии стал лед.

Техасский департамент транспорта выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших в аварии.

США Техас

Новости

ГУ МВД Москвы предупредило об опасности протестов в условиях пандемии

Пандемия коронавируса

Вакцина "Спутник Лайт" будет защищать от коронавируса 4-5 месяцев

Вакцина "Спутник Лайт" будет защищать от коронавируса 4-5 месяцев

Испытания COVID-вакцины института Гамалеи от нескольких штаммов начнут к концу года

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Кремль заявил, что ситуация с уровнем жизни в РФ остается напряженной

Кремль заявил, что ситуация с уровнем жизни в РФ остается напряженной

"Яндекс" сообщил о взломе 4887 почтовых ящиков по вине сотрудника

Директор СВР подтвердил данные МИД о сотрудничестве оппозиции с Западом

В деле учителя в Петербурге появился второй эпизод развратных действий

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 15 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено еще 15 тыс. новых случаев коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');