"Роснефть" предложит всем сотрудникам привиться от коронавируса

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - "Роснефть" сообщила, что начала масштабную вакцинацию сотрудников от коронавируса, компании потребуется всего около 300 000 доз вакцины "Спутник V".

"Всем сотрудникам "Роснефти", при отсутствии противопоказаний врачей, будет предложено пройти вакцинацию в кратчайшие сроки", - говорится в пресс-релизе.

В первую очередь будут привиты сотрудники управленческого аппарата "Роснефти" в Москве и дочерних структур, которые размещены в столице. В компнии это объяснили высокими рисками заразиться COVID-19 в регионе.

Первые партии вакцины уже поступили в "Юганскнефтегаз", на месторождения Ванкорского кластера и в Приморье, где для компании строится судоверфь "Звезда".

Прививки делает специализированная медицинская организация, выигравшая конкурс, в пресс-релизе она не названа. Компания займется доставкой вакцин на предприятия "Роснефти", обследованием сотрудников нефтяной компании, собственно вакцинацией в присутствии врачей и дальнейшим медицинским сопровождением.

О планах предложить всем сотрудникам привиться от коронавируса компания сообщила 15 февраля.