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Сборная Испании обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро

Сборная Испании обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро
Фото: Anton Vaganov - Pool/Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сборная Испании по футболу в матче 1/4 финала Евро-2020 обыграла команду Швейцарии в серии послематчевых пенальти.

Испанцы реализовали три одиннадцатиметровых удара, швейцарцы - один. Причем Серхио Бускетс попал в штангу, а удар Родриго Эрнандеса отразил вратарь швейцарцев Ян Зоммер.

Основное время матча закончилось вничью 1:1. На 8-й минуте испанцы провели опасную атаку, и мяч влетел в ворота Яна Зоммера от ноги швейцарца Дениса Закарии. На 68-й минуте сборная Швейцарии сравняла счет благодаря голу Шердана Шакири.

На 77-й минуте швейцарцы остались в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера, который получил прямую красную карточку.

Дополнительные полчаса также не выявили победителя, голов забито не было.

Встреча прошла в Петербурге.

Испанцы сыграет в полуфинале с победителем матча Италия - Бельгия, который пройдет сегодня же.

футбол Испания Швейцария Евро-2020

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