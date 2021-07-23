Костенюк и Гунина прошли в четвертьфинал Кубка мира по шахматам в Сочи

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российские гроссмейстеры Александра Костенюк и Валентина Гунина обыграли своих оппоненток и вышли в четвертьфинал Кубка мира по шахматам среди женщин, который проходит в Сочи.

Во второй день 1/8 чемпионата Костенюк обыграла представительницу Украины Марию Музычук, а Гунина - Нино Бациашвили от Грузии. Также в пятницу у своих оппоненток выиграли представительница Украины Анна Музычук и Чжунъи Тан из Китая.

Остальные участницы четвертьфинала будут определены по итогам тай-брейка, который состоится в субботу. В первые два дня 1/8 финала матчи между Александрой Горячкиной и представительницей Болгарии Антоанетой Стефановой, Алиной Кашлинской и Динарой Садуакасовой от Казахстана, Катериной Лагно и Бибисарой Асаубаевой от Казахстана, Полиной Шуваловой и Наной Дзагнидзе из Грузии соответственно закончились вничью.

Женский Кубок мира, организованный впервые, проходит параллельно с мужским и завершится 3 августа. Общий призовой фонд - $ 676 тыс. Три лучшие шахматистки по итогам турнира получают право на участие в турнире претенденток за звание чемпионки мира. На данный момент в турнир претенденток проходят Александра Горячкина в качестве победительницы в прошлый раз, россиянка Екатерина Лагно и Хампи Конеру от Индии, занявшие второе и третье места по итогам Гран-при ФИДЕ.