Ученый заявил, что после "Спутника V" ревакцинироваться лучше другой вакциной

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ревакцинацию после "Спутника V" лучше сделать другой вакциной, сказал в интервью "Интерфаксу" директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

"После "Спутника V" пока лучше сменить вакцину. Аденовирус, который использовался при конструировании "Спутника", сам по себе является достаточно мощным антигеном, и на него тоже вырабатываются антитела, что может быть источником ненужных реакций со стороны иммунной системы, - объяснил ученый.

По мнению Тотоляна, повторное использование "Спутника V" должно быть предметом специального клинического исследования.

При этом ученый напомнил, что в рекомендациях Минздрава говорится, что для ревакцинации можно использовать любую из зарегистрированных в РФ вакцин. Кроме "Спутника V", в России зарегистрированы однокомпонентная "Спутник Лайт" и двухкомпонентные "ЭпиВакКорона" и "Ковивак".

Согласно тем же рекомендациям Минздрава, прививку необходимо делать раз в полгода либо через полгода после перенесенного COVID-19.