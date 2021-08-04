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Армии РФ и Узбекистана начали стрельбы на учениях вблизи афганской границы

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Военные РФ и Узбекистана провели первые стрельбы в рамках учений на границе с Афганистаном, начался этап боевого слаживания.

"Подразделения спецназа двух стран совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждения, ров с водой, разрушенную стену и туннель. Затем огневые группы выполнили упражнения армейской тактической стрельбы", - сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в среду.

Кроме того, военнослужащие двух стран провели разведывательно-поисковые действия в горной местности, отработали обустройство засад на маршрутах движения условного противника и выполнили комплекс задач из стрелкового оружия с применением приспособлений для бесшумной стрельбы.

Особое внимание на этапе боевого слаживания уделяется горной подготовке с использованием альпинистского снаряжения, отмечает ЦВО.

Ранее сообщалось, что учения будут проходить с 30 июля по 10 августа, в них примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил РФ и Узбекистана, основу российского контингента составят военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения ЦВО.

В рамках учения военнослужащие совместной группировкой войск отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств центральноазиатского региона, отмечала пресс-служба ЦВО.

В учениях двух стран также будет задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе авиационная. В частности, звено штурмовых самолетов Су-25СМ с российской авиабазы "Кант" в Киргизии, которая является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства.

Учения проходят на фоне обострения обстановки в Афганистане.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов Афганистана.

Россия Узбекистан

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