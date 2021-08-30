"Ростелематике" предложат создать систему весогабарита за 152 млрд рублей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минтранс направил в правительство проект концессионного соглашения по созданию автоматизированной системы весогабаритного контроля на федеральных автодорогах, концедентом в котором от лица государства выступит Росавтодор, а концессионером - компания "Ростелематика".

"Ростелематика" - это совместное предприятие "Ростелекома" (49%) и "Национальных телематических систем" (51%), аффилированных с оператором госсистемы взимания платы с большегрузов "Платон".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса, вопрос о заключении концессионного соглашения на создание АСВГК рассматривается на уровне правительства, так как объектом концессии станет федеральное имущество.

"Соответствующие проекты нормативных актов подготовлены и проходят необходимые согласительные процедуры. В рамках концессии должна быть создана единая централизованная система весового и габаритного контроля, включая центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в данной сфере, различные интерфейсы коммуникаций с грузоперевозчиками. Также должно быть обеспечено бесперебойное и прозрачное функционирование системы на весь срок соглашения", - сообщили в Минтрансе.

В министерстве добавили, что "об остальных параметрах системы целесообразно говорить после завершения согласительных мероприятий".

Параметры соглашения

Источник, знакомый с текстом проекта распоряжения правительства о концессии на создание АСВГК, сообщил "Интерфаксу", что соответствующий документ за подписью первого замглавы Минтранса и экс-главы Росавтодора Андрея Костюка был направлен на согласование в профильные органы власти в августе. В нем указано, что концессия может быть заключена в течение 10 дней с даты ее одобрения в правительстве.

Планируемый срок соглашения - 10 лет и 9 месяцев. Срок ввода системы весогабарита в эксплуатацию - не позднее 9 месяцев с момента его заключения.

По словам источника, в сопровождающих документ материалах общий объем финансового обеспечения на реализацию проекта создания АСВГК оценен в 151,9 млрд рублей, включая 132,6 млрд рублей финансирования из федерального бюджета: индексируемая часть инвестиционного платежа - 100,1 млрд рублей, неиндексируемая часть инвестиционного платежа - 6,9 млрд рублей, инвестиционный платеж - 25,5 млрд рублей. Также для создания системы в 2022-2024 годах планируется привлечь кредитные и заемные средства в размере более 17 млрд рублей. Собственные средства участников инвестпроекта, согласно проекту распоряжения - менее 2,3 млрд рублей.

"В создание автоматических пунктов весогабаритного контроля из общего объема средств планируется в 2022-2024 годах вложить 21,1 млрд рублей. На сопутствующие расходы на инвестиционной стадии предусмотрено еще 3,2 млрд рублей. На стадии эксплуатации на финансирование операционных затрат в период 2021-2032 годов предусматривается 63,4 млрд рублей, на дополнительные капзатраты - 36,6 млрд рублей", - сказал собеседник агентства, ссылаясь на текст документа.

По его словам, в обосновании проекта указано, что доходы госбюджета от реализации проекта АСВГК "за счет улучшения состояния автомобильных дорог составят около 2,7 трлн рублей". "Планируется, что увеличение поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет РФ в 2022-2032 годах за счет штрафов составит более 476 млрд рублей, и свыше 4,2 млрд рублей - за счет уплачиваемых концессионером налогов", - уточнил источник.

В состав системы весогабарита войдут, в частности, центры обработки данных и контроля, центр автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), а также программное обеспечение для работы с владельцами транспорта. Оператор АСВГК должен будет обеспечить работу в общей сложности до 417 автоматических пунктов весогабаритного контроля, из которых 171 пункт будет создан в течение трех лет и трех месяцев с момента заключения концессионного соглашения.

Проект также предполагает обеспечение интеграции инфраструктуры АСВГК с подотчетной ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС) инфраструктурой госсистемы "Платон" при условии бесперебойной работы обеих систем.

"Документ, направленный в правительство, также предусматривает разработку методологии взаимодействия АСВГК, пункты которой будут располагаться на федеральных автодорогах, с операторами автоматизированных систем весогабаритного контроля, действующих на региональных, муниципальных и местных дорогах. Последним предполагается предоставить возможность безвозмездной обработки в АСВГК собираемой ими информации с возможностью ее хранения в течение двух месяцев", - отметил источник.

Аккумулируемая в системе весогабарита информация о нарушителях весогабаритных параметров при движении по федеральным трассам будет передаваться в уполномоченные органы для привлечения владельцев транспорта к административной ответственности.

Взвесив все "за"

Планы создания АСВГК Минтранс озвучивает уже несколько лет, в том числе в рамках нацпроекта безопасных и качественных автодорог.

Предложения о функционировании системы весогабарита министерство собирало еще в 2017 г., тогда же под систему готовилась и законодательная база. Весной того же года был подготовлен и законопроект о работе АСВГК. Предполагалось, что на федеральных автодорогах до 2021 г. появятся 387 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств, которые будут оснащены автоматическими средствами фото- и видеосъемки и позволят взвешивать автомобили на дорогах без снижения скорости их движения.

В том же году РТИТС впервые подал в Минтранс проект частной концессионной инициативы (ЧКИ), претендуя на создание и оперирование системой весогабарита. "В принципе, по объему инвестиций проект сравним с "Платоном". Здесь, конечно, все сложнее. Тут очень много тонкой моторики с дорожным полотном, с датчиками - это очень технологически сложная история. Она сезонная, надо строить объездные дороги. Но, опять же, сейчас могу назвать только те параметры, которые существуют в ЧКИ. Что выйдет на выходе после переговоров? Посмотрим", - говорил журналистам гендиректор РТИТС Антон Замков в октябре 2018 года. Тогда же он отмечал, что, по оценке РТИТС, реализация проекта создания АСВГК займет четыре года, добавляя, что с Минтрансом обсуждается, в частности, интеграция элементов системы весогабарита с действующей системой "Платон".

В феврале 2019 года о намерениях претендовать на создание АСВГК в рамках частной концессионной инициативы заявил второй претендент - ПАО "Ростелеком". Тогда в компании "Интерфаксу" заявляли о готовности "просчитать возможность снижения стоимости строительства и эксплуатации автоматизированной системы весогабаритного контроля на федеральных трассах". "Ростелеком" готов участвовать в конкурсной процедуре, предложить альтернативный вариант реализации проекта", - отмечали в компании.

С учетом наличия двух претендентов Минтранс с начала 2019 года обсуждал проведение конкурса на создание АСВГК. Об этом высказывались работавший на тот момент главой ведомства Евгений Дитрих и бывший его первым замом Иннокентий Алафинов, а также курировавший цифровизацию и транспорт вице-премьер Максим Акимов. Последний, как сообщали "Ведомости", в конце сентября 2019 года распорядился подготовить и внести в правительство акт о конкурсе на заключение концессионного соглашения по созданию системы. Однако конкретные планы о сроках конкурса так и не были озвучены, а все три чиновника с того времени сменили должности.

Конкурс, которого нет

Директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса Григорий Волков в сентябре 2020 года сообщил журналистам, что РТИТС и "Ростелеком", конкурировавшие за операторство системой контроля весогабарита, стали готовить совместные решения в части управления этой системой. При этом конкурса на создание АСВГК на тот момент так и не объявлялось.

"У нас есть разногласия с нашим финансовым блоком, мы их сейчас зафиксировали и с правительством будем обсуждать, каким путем идти. Мы предлагаем создать систему полностью за счет инвестора. За счет денег, которые идут у нас на содержание системы, предусмотрена возможность финансирования весогабаритного контроля, предусмотрена так называемая плата за доступность. То есть, это концепция "Платона" - система работает, оператору оплачивается стоимость этой системы", - говорил Волков журналистам.

Отвечая на вопрос о претензиях РТИТС и "Ростелекома", чиновник отметил, что "коллеги уже понимают, что их борьба задерживает реализацию проекта, и они находят какие-то совместные решения". На вопрос, могут ли эти компании совместно построить систему, Волков отвечал: "Не исключено. Но так как после частной концессионной инициативы (РТИТС - ИФ) вышла еще одна заявка ("Ростелекома" - ИФ), мы, естественно, готовимся к конкурсу", - подчеркивал Волков.

Тогда же, осенью 2020 года, близкий к Минтрансу источник говорил "Интерфаксу", что оператором АСВГК может стать совместное предприятие концерна "Национальные транспортные системы" (НТС) и ПАО "Ростелеком" - ООО "Ростелематика". Совокупные инвестиции в него стороны не раскрывали. ""Ростелематика" может (в перспективе стать оператором АСВГК - ИФ), она для этого и создавалась. Правда, тогда не совсем понятно, какова будет роль РТИТСа в этом проекте", - отмечал собеседник.

Как сообщил "Интерфаксу" летом 2021 года источник в российском правительстве, предыдущий министр транспорта Евгений Дитрих в конце сентября 2020 года получил согласие президента на заключение концессии по созданию АСВГК с "Ростелематикой" без проведения конкурсных процедур. В соответствующем обращении Дитриха на имя главы государства, которое было одобрено ("Интерфакс" ознакомился с документом), Дитрих отмечал, что создание АСВГК на основе конкурсных процедур создает угрозу недостижения в установленный срок целевых президентских указов по доле автодорог, находящихся в нормативном состоянии.

"Минтранс России полагает целесообразным рассмотреть ООО "Ростелематика" в качестве единственного поставщика (подрядчика) для осуществляемых заказчиками всех уровней закупок работ, услуг и товаров, необходимых для создания и эксплуатации систем весогабаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и (или) муниципального значения", - отмечал министр в тексте обращения.

Там же он уточнял, что в соответствии с дорожным нацпроектом в рамках создания АСВГК на федеральных дорогах к 2024 году должно быть размещено 387 пунктов весогабаритного контроля, на региональных и местных - 366 пунктов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Ростелеком" владеет 49% долей в "Ростелематики" через единолично контролируемое АО "Вестелком", остальные 51% принадлежат НТС.

Совладельцами ООО "НТС" являются Андрей Шипелов (45%) и Алексей Нащекин (10%). Оставшиеся 45% ранее принадлежали Игорю Ротенбергу, но в конце июля 2020 года его цифровые активы, включая также долю в ООО "Глосав", перешли под контроль ООО "ДФА-Капитал" Дмитрия Афанасенко. Последний до июля возглавлял ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга, а также ранее входил в совет директоров подконтрольного Аркадию Ротенбергу ПАО "Мостотрест".

Игорь Ротенберг и Шипелов также являются совладельцами оператора госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам "Платон" (ООО "РТ-Инвест транспортные системы"), по данным "СПАРК-Интерфакс", их доли составляют 23,5% и 19%, соответственно.