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Генпрокурор РФ предложил ввести административную ответственность за нарушение закона о госконтроле

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов внёс предложение президенту России о введении административной ответственности для должностных лиц, нарушающих новый закон о госконтроле.

"Мной внесено предложение главе государства о необходимости введения административной ответственности за нарушение должностными лицами контролирующих органов требований нового закона. Считаю, это станет значимым фактором снижения административного давления таких органов на бизнес",- сказал Краснов в пятницу, выступая на Восточном экономическом форуме.

VI Восточный экономический форум

Генпрокурор считает, что закон предоставил предпринимателям дополнительную защиту от необоснованных проверок со стороны контролирующих структур.

"Было важно, чтобы новые правила исполнялись, как говорится, без раскачки, с первого дня",- подчеркнул он.

По словам Краснова, перед прокурорами также стоит задача в оказании бизнесу содействия в ликвидации просроченной задолженности по выполненным публичным контрактам.

"В условиях пандемии значительный ее объем допускался учреждениями здравоохранения. Мы понимаем, что они действовали в крайне сложной, порой чрезвычайной обстановке, но и бизнесу в этот период было нелегко. В связи с чем об указанной проблеме мною проинформирован глава государства",- сказал он.

В результате, отметил Краснов, в прошлом месяце правительством было принято решение о выделении медицинским организациям дополнительных бюджетных ассигнований в размере без малого 144 млрд руб.

"Уже второй год важной составляющей работы прокуроров является надзор за соблюдением моратория на планирование и проведение проверок малого бизнеса. В результате своевременного их исключения только на Дальнем Востоке почти 25 тыс. хозяйствующих субъектов избавлены от зачастую избыточного внимания контролирующих органов", - сообщил генеральный прокурор.

Он отметил, что из рассмотренных прокурорами в округе более 11 тысяч заявлений о проведении внеплановых мероприятий отказано в согласовании в каждом третьем случае.

"Считаю, что при формировании плана и согласовании внеплановых проверок в тех сферах, где нет риска причинения вреда, лучше перестраховаться и не допустить сомнительную проверку, чем создать условия для негативных последствий, порой способных разрушить бизнес. Этой логикой будем руководствоваться и впредь",- заключил Краснов.

Новый федеральный закон о государственном и муниципальном контроле вступил в силу 1 июля.

Законом устанавливаются такие принципы, как приоритет профилактики нарушений, применение риск-ориентированных подходов, недопущение необоснованного ограничения прав контролируемых лиц. Для 62 видов госконтроля начала действовать процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов.

ВЭФ Игорь Краснов

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