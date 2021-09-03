Генпрокурор РФ предложил ввести административную ответственность за нарушение закона о госконтроле

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов внёс предложение президенту России о введении административной ответственности для должностных лиц, нарушающих новый закон о госконтроле.

"Мной внесено предложение главе государства о необходимости введения административной ответственности за нарушение должностными лицами контролирующих органов требований нового закона. Считаю, это станет значимым фактором снижения административного давления таких органов на бизнес",- сказал Краснов в пятницу, выступая на Восточном экономическом форуме.

Генпрокурор считает, что закон предоставил предпринимателям дополнительную защиту от необоснованных проверок со стороны контролирующих структур.

"Было важно, чтобы новые правила исполнялись, как говорится, без раскачки, с первого дня",- подчеркнул он.

По словам Краснова, перед прокурорами также стоит задача в оказании бизнесу содействия в ликвидации просроченной задолженности по выполненным публичным контрактам.

"В условиях пандемии значительный ее объем допускался учреждениями здравоохранения. Мы понимаем, что они действовали в крайне сложной, порой чрезвычайной обстановке, но и бизнесу в этот период было нелегко. В связи с чем об указанной проблеме мною проинформирован глава государства",- сказал он.

В результате, отметил Краснов, в прошлом месяце правительством было принято решение о выделении медицинским организациям дополнительных бюджетных ассигнований в размере без малого 144 млрд руб.

"Уже второй год важной составляющей работы прокуроров является надзор за соблюдением моратория на планирование и проведение проверок малого бизнеса. В результате своевременного их исключения только на Дальнем Востоке почти 25 тыс. хозяйствующих субъектов избавлены от зачастую избыточного внимания контролирующих органов", - сообщил генеральный прокурор.

Он отметил, что из рассмотренных прокурорами в округе более 11 тысяч заявлений о проведении внеплановых мероприятий отказано в согласовании в каждом третьем случае.

"Считаю, что при формировании плана и согласовании внеплановых проверок в тех сферах, где нет риска причинения вреда, лучше перестраховаться и не допустить сомнительную проверку, чем создать условия для негативных последствий, порой способных разрушить бизнес. Этой логикой будем руководствоваться и впредь",- заключил Краснов.

Новый федеральный закон о государственном и муниципальном контроле вступил в силу 1 июля.

Законом устанавливаются такие принципы, как приоритет профилактики нарушений, применение риск-ориентированных подходов, недопущение необоснованного ограничения прав контролируемых лиц. Для 62 видов госконтроля начала действовать процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов.