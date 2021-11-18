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Власти США не исключили дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Власти США не исключили дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине
Президент США Джо Байден
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Дипломатический бойкот США зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году рассматривается как один из возможных вариантов действий Вашингтона, заявил в четверг американский президент Джо Байден.

"Это то, что мы сейчас рассматриваем", - приводит телеканал CNBC слова Байдена на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

В минувший вторник газета The Washington Post сообщила, что ни Байден, ни другие официальные представители администрации США, как ожидается, не приедут на зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году. По информации газеты, Байден обеспокоен "по поводу действий КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также относительно прав человека в целом".

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая станет первым городом в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры.

США Китай Джо Байден Олипмпиада-2022

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