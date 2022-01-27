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Восьмиклассник выпал из окна школы в Томске

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Ученик школы №40 в Томске выпал из окна учебного заведения, сообщает пресс-служба городской администрации в четверг.

Ученик 8-го класса во время перемены выпал из окна на четвертом этаже здания. Ребенок с травмами доставлен в больницу скорой медицинской помощи. "Администрация школы держит связь с родителями ученика", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работают сотрудники следственного управления СКР по Томской области.

Томская область

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