Восьмиклассник выпал из окна школы в Томске

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Ученик школы №40 в Томске выпал из окна учебного заведения, сообщает пресс-служба городской администрации в четверг.

Ученик 8-го класса во время перемены выпал из окна на четвертом этаже здания. Ребенок с травмами доставлен в больницу скорой медицинской помощи. "Администрация школы держит связь с родителями ученика", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работают сотрудники следственного управления СКР по Томской области.