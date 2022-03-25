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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:02

Бывшей сотруднице "Первого канала" Овсянниковой грозит еще один штраф

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы зарегистрировал протокол о дискредитации российскийх военных, составленный на бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая 14 марта вышла в кадр с пацифистским плакатом в прямом эфире программы "Время".

Протокол поступил в суд 25 марта, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Овсянниковой вменили "публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Суд рассмотрит это дело 14 апреля, следует из карточки дела.

После задержания 14 марта Останкинский суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Поводом стало ее видеообращение в соцсетях, которое она записала до акции в прямом эфире.

Марина Овсянникова Первый канал Украина Останкинский суд
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