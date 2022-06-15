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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Президент Египта примет участие в пленарном заседании ПМЭФ по видеосвязи

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси вместе с президентом РФ Владимиром Путиным примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 17 июня в формате видеоконференцсвязи и будет отвечать на вопросы участников форума, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как рассказал представитель Кремля, в зале пленарного заседания вместе с Путиным будет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а председатель КНР Си Цзиньпин направит участникам форума видеообращение.

"В пятницу в 14:00 вместе с Путиным будут участвовать президент Казахстана Токаев, он будет присутствовать на подиуме, и президент Египта - в формате ВКС", - сказал Ушаков, напомнив, что Египет в 2022 году является страной - главным гостем Петербургского форума.

В ходе пленарного заседания, как рассказал Ушаков, сначала выступят Путин, Токаев, Ас-Сиси, затем прозвучит видеоприветствие председателя КНР.

"После этого начнется самое интересное - живые ответы трех лидеров на вопросы", - сообщил помощник президента.

Ушаков подчеркнул, что официальные лица из недружественных России стран на ПМЭФ не приглашены, но представителей деловых кругов этих государств на форуме ждут.

"Ждем, что на форум приедут и будут участвовать вживую или по ВКС бизнесмены, представители крупных международных компаний. Может быть, их будет не так много, как раньше, но тем не менее представители из-за рубежа будут", - сказал Ушаков.

Помощник президента добавил, что в Петербурге ждут представителей целого ряда международных объединений, таких как Форум стран - экспортеров газа, Экономического сообщества стран Центральной Африки, ОДКБ, СНГ, ЕврАзЭС и так далее. По его словам, всего на форуме ожидают представителей из более чем 40 стран мира.

По информации Кремля, на данный момент, на форуме зарегистрировались 4188 журналистов из 30 стран.

Абдул-Фаттах Ас-Сиси
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