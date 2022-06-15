Президент Египта примет участие в пленарном заседании ПМЭФ по видеосвязи

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси вместе с президентом РФ Владимиром Путиным примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 17 июня в формате видеоконференцсвязи и будет отвечать на вопросы участников форума, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как рассказал представитель Кремля, в зале пленарного заседания вместе с Путиным будет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а председатель КНР Си Цзиньпин направит участникам форума видеообращение.

"В пятницу в 14:00 вместе с Путиным будут участвовать президент Казахстана Токаев, он будет присутствовать на подиуме, и президент Египта - в формате ВКС", - сказал Ушаков, напомнив, что Египет в 2022 году является страной - главным гостем Петербургского форума.

В ходе пленарного заседания, как рассказал Ушаков, сначала выступят Путин, Токаев, Ас-Сиси, затем прозвучит видеоприветствие председателя КНР.

"После этого начнется самое интересное - живые ответы трех лидеров на вопросы", - сообщил помощник президента.

Ушаков подчеркнул, что официальные лица из недружественных России стран на ПМЭФ не приглашены, но представителей деловых кругов этих государств на форуме ждут.

"Ждем, что на форум приедут и будут участвовать вживую или по ВКС бизнесмены, представители крупных международных компаний. Может быть, их будет не так много, как раньше, но тем не менее представители из-за рубежа будут", - сказал Ушаков.

Помощник президента добавил, что в Петербурге ждут представителей целого ряда международных объединений, таких как Форум стран - экспортеров газа, Экономического сообщества стран Центральной Африки, ОДКБ, СНГ, ЕврАзЭС и так далее. По его словам, всего на форуме ожидают представителей из более чем 40 стран мира.

По информации Кремля, на данный момент, на форуме зарегистрировались 4188 журналистов из 30 стран.