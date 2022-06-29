Женщина с двумя детьми выпала из окна дома в Волгограде

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины и двух малолетних детей, тела которых найдены возле многоэтажного дома в Волгограде, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

"29 июня в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле дома по улице Историческая, 140 Дзержинского района города Волгоград тела 32-летней женщины и двух малолетних детей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На место выехал руководитель регионального управления СКР Василий Семенов.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в среду вечером тела матери и двух ее детей найдены возле многоквартирного дома по улице Исторической в Волгограде. По данным облздрава, скорая, приехавшая на место трагедии, зафиксировали смерть двух несовершеннолетних и женщины.