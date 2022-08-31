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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Минфин предложил обсудить расчеты в наличной валюте по экспортным договорам

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Резидентам могут дать право получать наличные - как иностранную валюту, так и рубли - от нерезидентов по внешнеторговым экспортным договорам. Такую меру предложил Минфин для обеспечения проведения расчетов в условиях санкционного давления, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

По его словам, подготовлен соответствующий проект указа президента ("О дополнительных мерах по обеспечению расчетов в рамках внешнеторговой деятельности российских организаций"). Пока документ не получил всех необходимых согласований от заинтересованных ведомств и Банка России, сообщил другой осведомленный источник "Интерфакса".

Предполагается, что полученная по экспортным контрактам наличная валюта должна быть ввезена в Россию в течение 30 рабочих дней после получения и зачислена в течение семи дней после ввоза на счета в уполномоченном банке, отметил собеседник агентства. На нее будут распространяться общие нормы обязательной продажи валютной выручки (сейчас, согласно решению подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, размер обязательной продажи валютной выручки, зачисленной на счета в уполномоченных банках по внешнеторговым контрактам с нерезидентами, приравнен к нулю).

Минфин Банк России
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