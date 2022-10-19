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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Путин поручил Собянину подключиться к координации регионов в обеспечении безопасности

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных его новым указом.

"В указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски. Я прошу мэра Москвы, который возглавляет комиссию Государственного совета по направлению "Государственное и муниципальное управление", совместно с администрацией президента подключиться к обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных настоящим указом и взаимодействии субъектов Федерации с федеральными органами власти", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.

Владимир Путин
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